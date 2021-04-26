Sezon başında performansı nedeniyle eleştirilen Djaniny Semedo, ligin ikinci yarısında Trabzonspor’un en önemli hücum silahı haline geldi. Al Ahli ile sözleşmesini feshedip takıma katılan ve uzun süre maça çıkmadığı için temposunu geç yakalayan 30 yaşındaki forvet, beklenen seviyeye geldikten sonra kalitesini gösterdi. Çıktığı son 8 lig maçında 5 gol atıp, 1 asist yapan Yeşil Burun Adalı yıldız ile Arap kulüpleri yakından ilgileniyor. Ara transfer döneminin bitimine doğru 7-8 milyon Euro’luk teklif yapılmasına rağmen takımda tutulan Djaniny, son Karagümrük maçında attığı 2 golle galibiyeti getirdi. Teknik direktör Abdullah Avcı da, yöneticilerle yaptığı sohbette Djaniny’nin gelişiminden övgüyle bahsetti. Tecrübeli hocanın, “Takımda kalırsa yeni sezonda daha fazla katkı verir. Kalitesi zaten ortada. Sadece gerçek formunu yakalaması zaman aldı. Bizim için çok kıymetli bir oyuncu” dediği öğrenildi.