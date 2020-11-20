Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'a 19 milyonluk ihtarname
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, spor müdürleriyle gerçekleştirdiği sohbet toplantısında, Trabzonspor ile anlaşan eski teknik direktörleri Abdullah Avcı'nın kulübe 19 milyon liralık ihtarname gönderdiğini açıkladı.
Çebi, "Çalıştığı dönemin parasını almıştı. Trabzonspor’dan alacağı 11 milyon lirayı düştükten sonra bizden 19 milyon lira talep ediyor. İhtarname gönderdi. Bir sene önce benimle yıllık 12 milyon liraya anlaşıyorsun şimdi bunun yarısına Trabzonspor’a gidiyorsun. Üzerini Beşiktaş tamamlayacak gibi oluyor. Karşılıklı konuştuğumuzda bu sorunu çözeceğimizi düşünüyorum" dedi.