Çebi, "Çalıştığı dönemin parasını almıştı. Trabzonspor’dan alacağı 11 milyon lirayı düştükten sonra bizden 19 milyon lira talep ediyor. İhtarname gönderdi. Bir sene önce benimle yıllık 12 milyon liraya anlaşıyorsun şimdi bunun yarısına Trabzonspor’a gidiyorsun. Üzerini Beşiktaş tamamlayacak gibi oluyor. Karşılıklı konuştuğumuzda bu sorunu çözeceğimizi düşünüyorum" dedi.