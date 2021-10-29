Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında sahasında Çaykur Rizespor 'u ağırlayacak olan Trabzonspor 'da teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Avcı, Bakasetas ve Nwakaeme'yi neden ilk 11'de tercih etmediğini aktardı.

Yoğun bir süreçten geçtiklerini söyleyen Abdullah Avcı, Bakasetas ve Nwakaeme'yi duruma göre kullanmak istediklerini dile getirdi.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"2-3 haftadır sakatlıkların olduğu yorucu geçen bir süreç yaşıyoruz. Doktor, fizyoterapist ve performanstan geçtikten sonra karar veriyoruz, bu durumların üstünden planlama yapıyoruz. Bakasetas ile Nwakaeme gibi oyuncularımızın durumunu oyuna göre kullanmak isteyeceğiz."

"Rizespor, bireysel performanslara bağlı bir takım ve küçümsenecek bir takım değil. 2 hafta önce penaltıyı atsa Galatasaray 'ı yeniyorlardı. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Umarım bugün lidere yakışır bir oyun oynar ve karşılığını alırız."

"Bugün bilet kalmamış, teşekkür ediyorum. Hem takıma, hem oyuncuya destek olsunlar. Bu takım güzel şeyler yapıyor. Herkesin 'İyi ki Trabzonspor var' dediği bir takım oluşturuyoruz."