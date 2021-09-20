Abdülkadir Ömür... 2016 yılında Trabzonspor ’da ilk kez A takım formasını giydi, 2019’da Milli oldu, bonservisi için tam 23 milyon Euro’luk teklif yapıldı. Ancak genç yaşına rağmen ciddi sakatlıklar bir türlü yakasını bırakmadı. Genç yıldız, kariyerinin kırılma anını ise geçen hafta yaşadı. Galatasaray maçında çok etkisiz olunca, 39. dakikada kenara alınan Abdülkadir, kulübede gözyaşlarını tutamamıştı. Abdullah Avcı ise 6 gün sonraki Kasımpaşa deplasmanında 22 yaşındaki oyuncusunu yine 11’de görevlendirdi. Bu kez müthiş performans gösteren ve oyundan çıkarken statta ayakta alkışlanan Abdülkadir’in bu geri dönüşünde, hocasının sözleri kilit rol oynadı.

‘Oyundan zevk al’

Avcı’nın maçtan önce oyuncusuyla yaptığı görüşmede, “Sen mücadele ettikçe, ben senden vazgeçmem. Futbolda böyle anlar var. Yaşadıklarını unut. Sahaya çık, oynadığın oyundan zevk al ve kaliteni göster” dediği öğrenildi. Abdülkadir Ömür de hocasının güvenini boşa çıkarmadı, bu sezonki şampiyonluk mücadelesinde takımın önemli kozlarından biri olacağını kanıtladı.





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