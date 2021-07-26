Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçının sakatlık yaşayan ve oyundan çıkan Milli oyuncu Abdülkadir Ömür'ün durumu hakkında açıklama yaptı.

"Her oyuncu değerli, Abdülkadir Ömür daha değerli"

Abdullah Avcı, "Her oyuncu değerli, Abdülkadir Ömür daha değerli. Bizim takımımız ve milli takımımız için çok önemli bir isim. Doktordan dizinde ve çapraz bağlarında sorun olmadığı bilgisini aldık. Önümüzdeki günlerde net bir sonuç ortaya çıkar.





"Hazırlık maçı da olsa kazanmak önemli"

"Çok verimli bir kamp dönemi geçiriyoruz. Her seferinde üzerine koyan bir takım var. Hazırlık maçı da olsa kazanmak önemli. Trabzonspor'un genetiğinde zaten bu var. İyi bir takım olma yolunda önemli adımlar atıyoruz." ifadelerini kullandı.