Abdullah Avcı: Büyük takım olmak böyle bir şey!

Abdullah Avcı'nın maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Öncelikle oyunla ilgili konuşalım. Çok iyi bir geçiş takımıyla oynadık. Belki 20'ye yakın merkeze oynadığımız toplardan geriye koşu yapmak zorunda kaldık. İki kere geriye düştük ama hiç pes etmek. Kenar ortaları çok iyi kullandık. Oyun içinde hep istedik, oyunu domine etmeye çalıştık. Büyük takım olmak böyle bir şey. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Hep sesleri çıktı, bizi burada yalnız bırakmadılar. Oyuncularımı da tebrik ediyorum. Bu tür maçlardaki son dakika gollerinin çok büyük katkısı olur.

Caner'i bir ara sağa aldık, çünkü içeride topu alıp kısa ortalar yapması gerekiyordu. Umut katkı verdi, Lens'in asisti beni çok mutlu etti. Güben yine çok iyi oynadı. Tüm değişiklikler benim isteklerime cevap verdi.

Bu haberi de okudular Süper Lig puan durumu | Süper Lig 14. hafta puan durumu ve fikstür

Abdullah Avcı'nın genel basın toplantısındaki açıklamaları:

“Bizimle birlikte, top ayağındayken en geniş alanda oynayan takımı ve en önemli özelliği geçiş takımı olan Kasımpaşa’yla karşı karşıya geldik. Bizim için en önemli nokta kenar organizasyonlarıydı. Merkezde 8 kez kaybettiğimiz top oldu. Ama ne zaman doğru oynayıp, kenar organizasyonlarını yaptıysak, 3 golü de böyle kaydettik. Kasımpaşa’nın ön tarafında yetenekli, topu tutan isimler vardı. 10 kişi de kalsalar, savunma yapabilen bir rakip vardı. Oyunu her şekilde doğru oynamak gerekiyor. Büyük takım reaksiyonu verdik. Bir takım hamleler yaptık. Önce Umut girdi oyuna. Kendisine teşekkür ederim. Caner’i sağa aldık. Sonra Güven’i oyuna alıp, Adem’i merkeze çektik. Lens uzun zamandır gol ve asist katkısı sağlamıyordu ve bugün yaptığı, onun adına da sevindirici. Bu tür maçları kazanmak kolay değil ve önemli. Buradan olumlu ve olumsuz çıkarmamız gereken senaryolar var. Olumlu tarafları fazla. 6’da 6 yaptık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum”

“Umut’un sosyal medyada paylaştığı oyundan haberim var. Çok samimi bir çocuk. Beşiktaş her zaman, olumsuz giderken de söyledim, şampiyonluğa oynar. Önümüzde birçok maç var. Yarışın içine sonradan dahil olduk ve sonuna kadar içinde olacağız. Bu tip deplasmanlarda son dakikalarda gelen galibiyetler mutlaka farklı bir hava oluşturuyor. Olumsuz konuştuğumuzda 16. sıradaydık, bugün 2. sıradayız ve oyuncularımı tebrik ediyorum”

“Olumsuz giderken Beşiktaş formasını giyen her oyuncu değerli oyuncudur diyordum. O zaman Güven’le oynuyorduk, sonra Umut geldi ve sonra Burak döndü. Burası büyük kulüp. Benim için önce kulübüm önemlidir. Nasıl bir ekonomik yol haritası çizilecekse, biz de yolumuzu o doğrultuda çizeceğiz”

“İkinci yarıdaki performansı iyiydi. Gollerden önceki temaslarda da Adem vardı. Rakip 1 eksik oynuyor ve maç 2-2. Ya Atiba ya da Elneny’yi alacaktım oyundan. Adem’in oyunda kalmasını istedim” dedi. Kasımpaşa maçından olumlu ve olumsuz olarak almaları gereken birçok ders olduğunu söyleyen Avcı, “Attığımız 3 gol, çalıştığımız organizasyonların benzeri. Bunların toplantısını yaptığımızda, muhakkak çözüm bulacağız. Benim için son gol, olumlu anlamda mutlaka ders. Ancak savunma anlamında olumsuz noktalar vardı ve bu anlamda bir ders. Kasımpaşa kazanabilirdi maçı. Savunma anlamında daha hızlı ve daha dengeli olmamız gerekiyordu”