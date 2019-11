Abdullah Avcı, zirveyi gösterdi

Siyah-beyazlı teknik adam, üç puan ve kazanma arzuları için oyuncularına tek tek teşekkür etti, “İkinci yarı hatalarımız da oldu ama en önemlisi zirve yarışına ortak olabilmekti. Beşiktaş forması her zaman zirveye oynar, her zaman zirveye yakışır. Bu takım daima şampiyonluk mücadelesinin içinde yer almalıdır” dedi

Süper Lig’de ezeli rakibi Galatasaray’ın ardından Antalyaspor’u da mağlup ederek zirve yarışına ortak olan Beşiktaş’ta yüzler gülmeye başladı. En kritik süreçten başarıyla çıkan Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın, Antalyaspor maçından sonra galibiyet için futbolcularını tek tek kutladığı vurgulandı.

Son 4 maçtan 10 puan çıkararak zirve yarışına geri döndüklerinin altını çizen siyah-beyazlı hocanın, “Öncelikle kazanma arzunuz, mücadeleniz ve galibiyet için hepinizi kutluyorum. İlk yarıda çok iyi oynadık, 2-0’dan sonra kaçan goller dışında her şeyi doğru yaptık. İkinci yarıda hatalarımız da oldu ama en önemlisi karşılaşmayı kazanmak ve zirve yarışının içinde yer alabilmekti. Beşiktaş forması her zaman zirveye oynar, her zaman zirveye yakışır. Beşiktaş gibi bir takım hep şampiyonluk yarışında olmalıdır. Takım halinde bunun bilincinizde olmanız çok güzel. Kazanmak için her şeyinizi sahaya koydunuz” diye konuştuğu belirtildi.

Abdullah Avcı, Galatasaray ve Antalyaspor’un ardından Vodafone Park’ta Denizlispor’u da yenmeleri halinde tamamen rahatlayacaklarını da dile getirdi. Deneyimli hocanın, “Son haftalardaki oyun arzumuzu sahaya yansıtarak Denizlispor maçını da kazanmamız lazım. Bu maçı kazanırsak derbi ve Antalya galibiyetleri daha büyük anlam kazanır. Milli araya galibiyetle ve moralli girmeliyiz” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

(Milliyet)