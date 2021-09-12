Abdullah Avcı: Zihinsel olarak hazırız

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray maçı öncesi yayıncı kuruluş beIN Sports'a önemli açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı, "Rakip Galatasaray. Ligin her zaman büyük ve iyi takımlarından biri. Geçen sene şampiyonluğu averajla kaçırmış. Yaş ortalamasını aşağı çeken, hücum anlamında merkezde kalabalık bir takım. Topa sahip olmak bizim felsefemiz zaten. Topa sahip olursak, sabırlı olursak oyunda bir sürü aksiyonlarımız var. Bunlara çok hazırlandık. Çalıştığımız çözüm noktaları var. Milli takımlardan dönen oyuncularımız var. Fiziksel olarak yorgun isimler var ama takım zihinsel olarak hazır. Zihinsel olarak hazırız, özgüvenliyiz" ifadelerini kullandı.