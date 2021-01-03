Abdullah Avcı: Zamana ihtiyacımız var

Abdullah Avcı'nın değerlendirmeleri şu şekilde:

Devreyi tamamen çöpe attığımız bir durum vardı. 2021'e galibiyetle başlamak güzel. Sağlık çalışanlarına destek olmamız lazım. Onların yanındayız. Dünyada şu an başka bir şey var. Bu oyuna destek olalım. Galatasaraylı Omar'ın başına bir şey geliyor, başka yerlere çekiliyor. Bunları yapmayalım.

Takım savunmasında daha iyiyiz. Her şeyin farkındayız. Zamana ihtiyacımız var. Ama bir yandan da maçları kazanmak istiyoruz. Taraftarlarımız bize sahip çıkmaya devam etsin. Her zaman zirveye oynamak için sahaya çıkacağız. 3 gün sonra dinlemeden yeni bir maç var. Oyuncularımı tebrik ediyorum.







