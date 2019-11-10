Abdullah Avcı: Yükselen bir ivmemiz var!

Abdullah Avcı'nın maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde: Oyun anlamında değiştirdiğimiz, bazen oyuncu profiline göre değiştirdiğimiz bir düzen var. Rakip kapanacaktı, bunu iyi biliyorduk. Topa sahip olacaktık.

Daha erken golü bulabilmemiz lazımdı. Rakip hep dirençliydi ve oyunun içinde kaldı. Kevin uzun zamandır yoktu ve oyuna girdi, skor sağladı. 5 hafta 4 galibiyet ve Milli takım arasına gidiyoruz. Yükselen bir ivmemiz var. Hatalarımıza da çalışacağız.

Golü daha erken bulabilirdik. Bulmamız lazımdı. Sonra oyunu hızolandırmak için kanatlara yayıldık ev golü bulduk.

Milli Takım'a giden 10-11 oyuncumuz var. Yabancılar ve U-19'la birlikte... Bütün kalbimiz onalrla birlikte... Şenol hocaya da başarılar diliyoruz.

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