Abdullah Avcı, Yeni Malatya maçı öncesi konuştu

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı öncesi son dakika haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan zorlu 90 dakika öncesi açıklama geldi. Yayıncı kuruluşa konuşan Kartal'ın patronu, Yeni Malatya'nın savunmada sıkıntıları olabileceğini söyledi. Avcı, kendilerine verdikleri destekten dolayı da başkan Ahmet Nur Çebi'ye teşekkür etti.

Abdullah Avcı'nın, Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı öncesindeki açıklamaları şöyle;

"Önemli bir karşılaşma. Rakibimiz geçiş oyununa uygun bir takım. Savunmada da sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Bunlardan yararlanmaya çalışacağız. Taraftarımız önünde yakaladığımız bu ivmede onların bize vereceği destek çok önemli."

"Saha içinde yardımların daha fazla arttığı bir maç oynamak hedefimiz. Hem savunmayı hem hücumu doğru yaptığımız bir mücadele olsun istiyoruz. Taraftarımızla birlikte kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz."

"Başkan ve yönetimin maçlar öncesinde bize destek olması artık bir ritüel oldu. Bu durum saha içine de olumlu yansıyor. Biz kazanmaya devam ettikçe bu durum daha da artacak."