Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, evinde karşılaştığı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor’u 1-0 mağlup etti.

Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, son 16 turu ilk maçında avantajı ellerine geçirdiklerini belirterek, " Hatayspor'u takımı ve hocalarını tebrik etmemiz lazım. Planı organizasyonu olan bir hocaları var. İyi bir takımla oynadık. Oyun konsantrasyonumuzla iyi başladık. İyi işler yaptık. İyi işler yaptıkça da pozisyonlar elde ettik. Hareketlilik ve koşu, oyunda olması gerekiyor. Gol öncesinde rakibimiz bizi cezalandırabilirdi ama dönüşte gol attık. Enine hiç istemediğim bir pastan rakibe pozisyon verdik. Sayısal anlamda iyi pozisyonumuz var ama daha çok üretebilirdik. 83'ünücü dakikadan sonra daha çok pozisyona girmeliydik. Üretemedik. Olumlu olumsuz taraflara bakacağız. Bir alt takıma karşı galip gelsek de oradaki maç zor görünüyor Yarıdan itibaren Trabzonspor ile belki final değil ama dersimize çalışacağız" dedi.

"SERDAR'IN OYUNU BENİ TATMİN ETTİ"

Avcı, yeni transfer Serdar Taşçı için ise, "Bire bir çalışmalarını sürdüren, sağlık ekibinden verileri adlımızda 50-60dakika planlıyorduk. Oyunda problem yaşamadığımız için devam etti. Oynatarak şu an itibariyle Mahmut'ta sakatlıktan yeni çıktı. Adebayor'u da Robinho'yu Arda'yı da belirli sürerler kulandık. Genele bakınca daha iyi olabilir ama beni tatmin etti" ifadelerini kullandı.