Abdullah Avcı veda etti

Beşiktaş Kulübü’nün yollarını ayırdığı teknik direktör Abdullah Avcı, dün Nevzat Demir Tesisleri’ne gidip oyuncularla vedalaştı. Avcı, ardından “abdullahavci.net” internet sitesinden yaptığı açıklamada, “10 Haziran 2019 günü başladığım Beşiktaş futbol A takımı teknik direktörlüğü görevim 24 Ocak 2020 tarihi itibarıyla son bulmuştur. Süreç boyunca, karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen, Beşiktaş kulübüne hizmet etmenin büyük onurunu yaşadım. Yaşadığımız tüm maddi ve manevi zorluklarda, yanımda duran teknik ekibime, bana olan inancı ve anlayışı için minnettarım. Beşiktaş taraftarına da sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bu ayrılığın, hak ettikleri başarıyı getirmesini temenni ederim” dedi.