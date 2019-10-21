Galatasaray, kritik Real Madrid ve Beşiktaş maçlarını düşünürken, rakiplerinin durumu da Cim-Bom’dan farklı değil. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’nde yarın İspanyol devi Real’i ağırlayacak. La Liga temsilcisinin alacağı bir yenilginin teknik direktör Zinedine Zidane’nın sonunu getireceği İspanyol basını tarafından yazılmaya başlandı. Bu nedenle zorlu mücadele, Zidane için bir Devler Ligi grup maçı olmaktan çıkıp, kaderinin belirleneceği bir 90 dakikaya dönüştü.

Benzer bir durum pazar günü Beşiktaş ile oynanacak olan derbi için de geçerli. Ligde zor günler geçiren ve son olarak Ankaragücü deplasmanında berabere kalarak 8 haftada kaybı 15 puana ulaşan Kartal’da hedefteki isim haline gelen Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın geleceği de yine Galatasaray ile oynayacağı maça bağlı olacak.

Beşiktaş’ın Vodafone Park’ta Galatasaray’a yenilmesi durumunda Avcı’nın istifa edebileceği ya da yeni yönetimin görevine son verebileceği belirtiliyor. Bu yüzden Galatasaray zorlu maçları düşünürken, rakiplerinin durumu daha kötü görünüyor. Aslan’ın Avrupa ve ligde alacağı iyi sonuçlar rakiplerinin teknik direktörleri Zidane ve Abdullah Avcı için büyük önem taşıyor. Bu durum her iki hocanın final olarak görecekleri Galatasaray maçlarına özel bir motivasyonla çıkacakları anlamına geliyor.

‘Yenmek zorundayız’

La Liga’da Mallorca’ya 1-0 mağlup olarak ilk yenilgisini alan Real Madrid’de teknik direktör Zinedine Zidane, Galatasaray maçı öncesi yine eleştirilen adam haline geldi. Fransız teknik adam, karşılaşmanın ardından yarınki mücadele hakkında da konuştu.

Zidane şu ifadeleri kullandı: “Galatasaray’a karşı kazanmak zorundayız. Onlara karşı nasıl oynayacağımızı biliyoruz. Kazanmaktan başka çaremiz, seçeneğimiz yok. Mallorca maçını unutarak İstanbul’u düşünmek zorundayız” dedi. İspanyol ekibinin kalecisi Thibaut Courtois ise “Galatasaray maçında sonuna kadar savaşacağız. Bunun sözünü taraftarlarımıza veriyorum. Şimdi İstanbul’daki maçı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Skorer