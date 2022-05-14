Abdullah Avcı ve Trabzonsporlu futbolcular şampiyonluk kutlamalarına hangi şarkılarla çıktı?
Yıllar süren hasrete nokta koyan ve şampiyonluğa uzanan Trabzonspor, kupasını 41 bin taraftarının önünde Akyazı'da kaldırdı. Karadeniz ekibinin gövde gösterisine tüm şehir eşlik etti, stadyumda muhteşem bir coşku yaşandı. Karnaval havasında geçen kutlamalara Abdullah Avcı ve futbolcular kendi seçtikleri şarkılar eşliğinde sahneye çıktı, Ahmet Çalık formasıyla gelen Dorukhan Toköz ise stadyumda duygusal anlar yaşattı.
Bordo-Mavili renklerin yıllarca beklediği kutlama yapıldı ve Trabzonspor Akyazı'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 41 bin taraftarı önünde aldı. Kutlamalar gün boyu yaşandı, kentin her bölgesinde ayrı bir coşku vardı, horonlar tepildi, şampiyonluk şarkıları söylendi, Trabzon şehri karnaval havası yaşadı. Akyazı'daki muhteşem tempo 1 dakika olsun düşmezken saat 20.40'ta futbolcuların kupa töreni için anonsları başladı. İlk çıkan isim sezonun ikinci yarısında yakaladığı forma şansını çok iyi kullanan 19 yaşındaki Ahmet Can Kaplan oldu. Oyuncular sahneye çıkarken kendi seçtikleri şarkılar çalındı.
Abdullah Avcı'dan muhteşem giriş
Kupa töreni için oyuncular gibi teknik direktör Abdullah Avcı da kendi seçtiği şarkıyla geldi platforma. Bordo-Mavili kasketini takan Avcı, Emir Can İğrek'in söylediği 'Beyaz' şarkısını seçti. Avcı şarkıya eşlik ederken bir orkestra şefi gibi de tribünleri yönetti. Avcı'nın performansı büyük bir alkış aldı.
Başkan finali yaptı
Kupa töreni için Asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın ardından sahneye son olarak Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu çıktı. Bordo-Mavili takımın her iç saha maçında söylenen 'Biz dar sokaklarında' şarkısıyla platforma dönen Ağaoğlu, seçtiği şarkıya eşlik etti, tribünleri hareketlendirdi.
Ahmet Çalık unutulmadı!
Karadeniz ekibinin jokeri dorukhan Toköz kupa törenine Sezen Aksu'nun şarkısı, 'Yalnızca Sitem' ile platforma çıktı. Dorukhan bir süre önce yaşamını yitiren Konyasporlu Ahmet Yılmaz Çalık'ın formasıyla platforma çıkarken tribünlerden destek gördü.
Abdullah Avcı ve Trabzonsporlu futbolcular şampiyonluk kutlamalarına hangi şarkılarla çıktı?
70. Ahmetcan Kaplan | Kazım Koyuncu - Hayde
11. Anastasios Bakasetas | Evdokias Zeibekiko
15. Anders Trondsen | The White Stripes - Seven Nation Army
14. Andreas Cornelius | Nick & Navi - Hot
9. Anthony Nwakaeme | Nwakaeme (Kendisine yazılan şarkıyla çıktı)
59. Arda Akbulut | Ferdi Özbeğen - Gündüzüm Seninle
90. Batuhan Kör | 50 Cent - Just a Lil Bit
5. Berat Özdemir | Demet Akalın - Kulüp
33. Bruno Peres | MC Lipi - Anota Aí
21. Djaniny | Danni Gato & Djodje - Num Tas a Ver
8. Dorukhan Toköz | Sezen Aksu - Yalnızca Sitem
32. Edgar Ie | Cuebur - Tamba
18. Edin Visca | Dino Merlin - Sredinom
37. Emrehan Gedikli | Mero - Olabilir
94. Enis Destan | Ummet Ozcan x Arem Ozguc x Arman Aydin - İzmir Marşı
16. Erce Kardeşler | Tones And I - Dance Monkey
19. Fode Koita | Mory Kante - Yeke Yeke
27. Gervinho | Magic System - 1er Gaou
4. Hüseyin Türkmen | Kungs - Never Going Home
23. İsmail Köybaşı | Athena - Arsız Gönül
77. Jean Kouassi | Magic System - Magic In The Air
67. Kerem Şen | Ceza - Suspus
6. Manolis Siopis | Sirtaki
17. Marek Hamsik | Queen - We Are The Champions
54. Muhammet Taha | Ezhel - Kazıdık Tırnaklarla
41. Murat Cem Akpınar | Duman - Senden Daha Güzel
28. Salih Kavrazlı | Kargo - Yıldızların Altında
99. Serkan Asan | Niyazi Koyuncu - Yol
24. Stefano Denswil | Skiibii - Sensima
22. Taha Altıkardeş | Kurtlar Vadisi - Cendere
72. Tymoteusz Puchacz |
13. Vitor Hugo | Os Hawaianos - Pros menorzin
29. Yunus Mallı | Mustafa Ceceli - İyi ki Hayatımdasın
20. Yusuf Erdoğan | Yeni Türkü - Fırtına
10. Abdülkadir Ömür | Kazım Koyuncu - Gülbeyaz
1. Uğurcan Çakır | Özkan Meydan - Yarınlara Güleceğiz
Abdullah Avcı | Gökhan Tepe - Beyaz
Başkan Ahmet Ağaoğlu | Sen Hayatımda Anlam (Biz Dar Sokaklarında)