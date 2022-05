Bordo-Mavili renklerin yıllarca beklediği kutlama yapıldı ve Trabzonspor Akyazı'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 41 bin taraftarı önünde aldı. Kutlamalar gün boyu yaşandı, kentin her bölgesinde ayrı bir coşku vardı, horonlar tepildi, şampiyonluk şarkıları söylendi, Trabzon şehri karnaval havası yaşadı. Akyazı'daki muhteşem tempo 1 dakika olsun düşmezken saat 20.40'ta futbolcuların kupa töreni için anonsları başladı. İlk çıkan isim sezonun ikinci yarısında yakaladığı forma şansını çok iyi kullanan 19 yaşındaki Ahmet Can Kaplan oldu. Oyuncular sahneye çıkarken kendi seçtikleri şarkılar çalındı.

Abdullah Avcı'dan muhteşem giriş

Kupa töreni için oyuncular gibi teknik direktör Abdullah Avcı da kendi seçtiği şarkıyla geldi platforma. Bordo-Mavili kasketini takan Avcı, Emir Can İğrek'in söylediği 'Beyaz' şarkısını seçti. Avcı şarkıya eşlik ederken bir orkestra şefi gibi de tribünleri yönetti. Avcı'nın performansı büyük bir alkış aldı.

Başkan finali yaptı

Kupa töreni için Asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın ardından sahneye son olarak Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu çıktı. Bordo-Mavili takımın her iç saha maçında söylenen 'Biz dar sokaklarında' şarkısıyla platforma dönen Ağaoğlu, seçtiği şarkıya eşlik etti, tribünleri hareketlendirdi.

Ahmet Çalık unutulmadı!

Karadeniz ekibinin jokeri dorukhan Toköz kupa törenine Sezen Aksu'nun şarkısı, 'Yalnızca Sitem' ile platforma çıktı. Dorukhan bir süre önce yaşamını yitiren Konyasporlu Ahmet Yılmaz Çalık'ın formasıyla platforma çıkarken tribünlerden destek gördü.

70. Ahmetcan Kaplan | Kazım Koyuncu - Hayde

11. Anastasios Bakasetas | Evdokias Zeibekiko

15. Anders Trondsen | The White Stripes - Seven Nation Army

14. Andreas Cornelius | Nick & Navi - Hot

9. Anthony Nwakaeme | Nwakaeme (Kendisine yazılan şarkıyla çıktı)

59. Arda Akbulut | Ferdi Özbeğen - Gündüzüm Seninle

90. Batuhan Kör | 50 Cent - Just a Lil Bit

5. Berat Özdemir | Demet Akalın - Kulüp

33. Bruno Peres | MC Lipi - Anota Aí

21. Djaniny | Danni Gato & Djodje - Num Tas a Ver

8. Dorukhan Toköz | Sezen Aksu - Yalnızca Sitem

32. Edgar Ie | Cuebur - Tamba

18. Edin Visca | Dino Merlin - Sredinom

37. Emrehan Gedikli | Mero - Olabilir

94. Enis Destan | Ummet Ozcan x Arem Ozguc x Arman Aydin - İzmir Marşı

16. Erce Kardeşler | Tones And I - Dance Monkey

19. Fode Koita | Mory Kante - Yeke Yeke

27. Gervinho | Magic System - 1er Gaou

4. Hüseyin Türkmen | Kungs - Never Going Home

23. İsmail Köybaşı | Athena - Arsız Gönül

77. Jean Kouassi | Magic System - Magic In The Air

67. Kerem Şen | Ceza - Suspus

6. Manolis Siopis | Sirtaki

17. Marek Hamsik | Queen - We Are The Champions

54. Muhammet Taha | Ezhel - Kazıdık Tırnaklarla

41. Murat Cem Akpınar | Duman - Senden Daha Güzel

28. Salih Kavrazlı | Kargo - Yıldızların Altında

99. Serkan Asan | Niyazi Koyuncu - Yol

24. Stefano Denswil | Skiibii - Sensima

22. Taha Altıkardeş | Kurtlar Vadisi - Cendere

13. Vitor Hugo | Os Hawaianos - Pros menorzin

29. Yunus Mallı | Mustafa Ceceli - İyi ki Hayatımdasın

20. Yusuf Erdoğan | Yeni Türkü - Fırtına

10. Abdülkadir Ömür | Kazım Koyuncu - Gülbeyaz

1. Uğurcan Çakır | Özkan Meydan - Yarınlara Güleceğiz

Abdullah Avcı | Gökhan Tepe - Beyaz

Başkan Ahmet Ağaoğlu | Sen Hayatımda Anlam (Biz Dar Sokaklarında)