Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Abdullah Avcı, “Trabzonspor her maçı kazanmak ister. Rakibimiz değişik formasyonda oynuyor demiştim. İlk yarıda, sezonun en iyi oyunlarından bir tanesini oynadık. Atamadığımız pozisyonlarımız var. Oyuncuların ciddiyeti son derece memnun etti. Abdulkadir Ömür adına sevindirici gol atması" ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı son olarak, "Bugün itibariyle dördüncü olmamız garantilendi. Trabzonspor'u şampiyonluğa oynatacak planlamayı yapıyoruz. Ligi yenilgisiz kapatmak istiyoruz. Bu sene erken davranıyoruz transferde. Ekonomik şartlar ve tercihler var. İyi gidiyor. Ligin fotoğrafını iyi biliyorum. Trabzonspor’a en iyisini yapmak için çalışıyoruz” sözlerine ekledi