Trabzonspor sezonun ilk 8 haftasında oldukça sıkıntılı b ir dönem geçirmiş ve 6 puanla 17.sırada kalmıştı. Üstelik kalesinde Uğurcan Çakır gibi milli bir kaleci olmasına rağmen toplam 15 gol yemiş ve BB Erzurumspor ile birlikte ligin en çok gol yiyen iki takımında biri olmuştu.

Deneyimli teknik adam Abdullah Avcı'nın gelmesi ile takımın istatistikleri tamamen değişti. Adeta sihirli bir değnekle takıma dokunan Abdullah Avcı, 9.haftadan itibaren göreve başladı ve 6 maçta hiç yenilmedi. Toplam 14 puan alan Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor kalesinde de 2 gol görüp bu zaman aralığında ligin en az gol yiyen takımı oldu. Avcı geldiğinden beri oynanan lig maçlarında 2'den az gol yiyen takım olmadı





Tolga Kuru / fanatik.com.tr