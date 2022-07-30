Spor Toto Süper Lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonunu karşı karşıya getiren ve bu yıl 16. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynandı. Karşılaşmanın ilk yarısını bordo-mavililer Cornelius’un attığı golle 1-0 önde tamamladı. Maçın 2. yarısında etkili bir performans ortaya koyan Trabzonspor üst üste bulduğu gollerle farkı açtı. Cornelius, Larsen ve Bakasetas’ın golleriyle Karadeniz ekibi sahadan 4-0 galip ayrılarak kupanın da sahibi oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen kupa töreninde futbolcular tek tek madalyalarına ulaştı. Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, Süper Kupa’yı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin elinden aldı.

Abdullah Avcı ile 3. kupa

Sivasspor ’u mağlup eden Trabzonspor, 2010 ve 2020 yılından sonra 3. kez Süper Kupa’ya ulaştı. Karadeniz ekibinde 1,5 yıldır görev yapan Abdullah Avcı, 2’si Süper Kupa, 1’i lig şampiyonluğu olmak üzere 3. kupasını kazandı.







