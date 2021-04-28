Abdullah Avcı: Trabzonspor her maçı kazanmak için oynar!

Süper Lig’de Göztepe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı, "Oyunu doğru oynarsan, rakip 1 kişi fazla da olsa oyuna hükmedebilirsin." dedi. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Avcı, Göztepe’nin ligin iyi takımlarından biri olduğunu, ilk 20 dakikalık bölümde oyun organizasyonlarını doğru uygulamaya çalıştıklarını söyledi.

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Tempo konusunda ağır kaldıklarını aktaran Avcı, şöyle konuştu:

"Özellikle rakibin bize hiç müdahale yapmadığı yerde ilk yarı itibarıyla 3-4 tane çalışmamıza rağmen, analizlerde göstermemize rağmen mesafesi uzun paslar attık. Bu paslar bize geçiş olarak döndü, bundan da 45+2’de cezalandık. Bazen anları, süreleri, dakikaları doğru oynamak gerekiyor. Bunun konu başlığı odaklanmak. Sonra ikinci yarı itibarıyla oyun dengede başlarken kırmızı kartın olması, 1-0 mağlupken 10 kişi kalmak rakibin belki o anda maçı koparma durumu da oluşabilirdi."

Avcı, daha sonra oyunda format değişikliğine gittiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Oyunu doğru oynarsan, rakip 1 kişi fazla da olsa oyuna hükmedebilirsin. O bölümde 3’lüye döndük. Saha dağılımımız biraz doğruydu. Kenar orta ile golü bulduk. Oyunu kazanabilirdik, oyunun gelgitleri var. Yorucu bir sezon her takım için, bizim için de. Bazen hedeften uzaklaşmak zihinsel olarak yorucu olabiliyor. Önümüzdeki hafta maçımız yok. 3-4 günlük bir izin, sezon sonunda 3 maçı daha iyi oyun, daha iyi sonuçla tamamlamak istiyoruz. Çünkü Trabzonspor her maçı kazanmak için oynar. Son 3 maçı da en iyi şekilde kapatıp, önümüzdeki senenin, şimdiden gelecek sezonun planlarını yapıyoruz."

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