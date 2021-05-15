Abdullah Avcı: Trabzonspor, hem oyun hem hedef içinde olacaktır

Süper Lig’in 42. ve son haftasında sahasında Gençlerbirliği’ni 2-1 yenen Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı, önümüzdeki sene Trabzonspor’un hem oyun hem de hedef içinde olacağını söyledi. Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin son maçını kazanmak için sahaya çıktıklarını belirterek, "Ligin sonu, son maç, kazanarak kapatmak istiyorduk. 20 dakikada 3 topumuz direkten döndü. Oyun olarak çok üstünlüğümüz vardı. Maçı erkenden koparmamız gerekiyordu. İkinci yarı başında rakibimiz kısa da olsa devreye girdi, sonra yine kaçırdığımız pozisyonlar vardı. Daha iyi oynayarak, daha çok pozisyona girerek maçı kazandık." dedi.

Sezonun bütününün herkes için zor geçtiğini ifade eden Avcı, "Zor sezonu bitirdik. Geldiğimiz günden itibaren 71 puanı bulduk. İyi bir sezon geçirdik. İçinde kupa kazandık, çok iyi sezon geçti ama Trabzonspor için yeterli değildir. Önümüzdeki sene itibarıyla yapacağımız organizasyonlarla beraber Trabzonspor, hem oyun hem hedef içinde olacaktır. Bütün futbol ailesini emeklerinden dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

AA