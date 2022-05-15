Spor Toto Süper Lig ’de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor , 37. haftada Altay’ı Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 2-1 mağlup etmeyi başardı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Oyunla ilgili çok fazla konuşmaya gerek olmadığını söyleyen Avcı, "Oyunu çok konuşmaya gerek yok. Şampiyonluğu garantilemiş, puan farkıyla önde ve fiziksel yorgunlukları olmasına rağmen, oyunun içinde kalıp maçı daha erken çözebilirdik. Kazanmak çok güzel. Yarışmacı bir takımız. Oyunun ruhunda kazanmak var, bu iyi hissettirir, 81 puan iyi hissettirir. Ama burası Trabzon’ 1100 KM uzakta ama Trabzon taraftarı her yerde. Maça gelenler statta, gelemeyenler sezon boyu evden destekledi. Bugün 70 bin taraftar buraya geldi. Ben bir kere bu statta Trabzonspor’a karşı 70 bin kişiye karşı oynamıştım. Bu durumu iyi bilirim. Bugün kazanmak onlar için değerliydi. Gelen insanları mutlu ettik, kupamızı onlarla birlikte tekrar kaldırdık. Dünden bu yana yaşadığımız duygular tarifsiz. Duygusal anlar da yaşadık. Böyle bir coşkuyu biliyordum ama bu kadarını yaşamamıştım. Herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu hafta keyif yapacağız. Hafta sonundaki son maça hazırlanacağız. Harika bir sezon geçti bizim adımıza. Birçok ‘en’leri yaptık. En uzun süre lider kalan takım olduk. Kimseyi yanımıza yaklaştırmadık. Tekrar camiaya hayırlı olsun. Önümüzdeki hafta yarış bitecek ama hayat yeni hedeflerle başlayacak” ifadelerini kullandı.

“Bu seneden çıkaracağımız dersler var”

Önümüzdeki sezonun planlarına başladıklarını da söyleyen Avcı, “ Transfer çalışmaları başladı. Planlar da sadece transfer üzerinden olmuyor. Ben kulüplerimizin ve Trabzonspor gibi kulübün her seferinde daha büyük bir organizasyona ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bunun birçok ayağı var. Bunlarla ilgili çalışıyoruz. Transferi geçen sene de çok hızlı hallettik. Her seferinde bir adım daha iyisini nasıl yapacağımızı çalışıyoruz. Bu seneden çıkaracağımız birçok ders var. En yakın hedef Şampiyonlar Ligi Play-Off’u oynamak gibi duruyor. Rusya, Ukrayna durumlarından dolayı bu hep değişiyor. Biz sanki Play-Off oynayacakmış gibi çalışmamızı yapıyoruz. Trabzonspor için, ülke için Play-Off’a kalmak çok önemli. Hem ekonomik anlamda hem de uluslararası deneyim adına çok önemli” diye konuştu.

“Tarih ‘Şampiyon Trabzonspor’ yazacak”

Coşkulu oyunun ne demek olduğunu çok iyi bildiğini ifade eden Avcı, “Ben bir teknik direktör olarak Trabzon’da da olsam, başka bir kulüpte de olsam, coşkulu oyunun anlamını biliyorum. Trabzonspor gibi oynamak diye bir şey var. Bunun bazen esprisini de yapıyorum. Coşkulu oyunu Bayern Münih’ten daha iyi oynayan var mı? Geçen maçta Stuttgart’a karşı yüzde 30 topa sahip olmayla oynadı ama Bayern 3-0 yaptı. Planlar var. Rakibe göre strateji var. Artık saatlerce ders çalışıyoruz. Hesap kitap yapmazsak oyuncu sorguluyor. Güncel oyunu, eldeki oyuncu hangi profile uygunsa, ona göre oyun seçeceğim. Karadenizliyim. Hayatım boyunca samimi ve dürüst oldum. Bazen final kaybedersin, bazen kupa kaybedersin ama bir şeyi değiştirmek için uğraşırsın. Mevlana’nın bir lafı var; ‘Bir şeyi değiştirmek istiyorsun, ama olmuyorsa, bir sonraki daha iyi olacak’ demiş” diyerek sözlerine devam etti. Tribünde her takım taraftarının olduğuna da dikkat çeken Avcı “Tribünde her takım taraftarı varsa, bu beni çok mutlu eder. Trabzonspor’un bu seneki oyununa, emeğine, yarıştığımız kulüplerin başkanları saygı gösterdi. Bu saygının böyle devam etmesinden yanayım. Bu ülkenin önemli takımlarının, doğru örnek olarak oyunun detayını anlatmamız gerekiyor. Tribünde diğer takım formlarının olması harika bir şey. Her kulüp hata yapmıştır. Ben bir yerlere çekilmeye çalışılsam da bunun içine girmeyeceğim. Bu güzel oyunun içinde kalalım. 2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor. En büyük hedef buydu. Önümüzdeki hafta puan rekoru kırarsak tarih bunu da yazar” diyerek sözlerini tamamladı.





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