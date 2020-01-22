Abdullah Avcı: Taraftarın bu tepkiyi göstermesi gayet normal

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Beşiktaş, deplasmanda 3-2 kaybettiği maçın rövanşında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a 3-2 mağlup olarak kupaya veda etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 1 ve 72. dakikalarda Oltan Karakullukçu ile 66. dakikada Sissoko kaydetti. Beşiktaş’ın mücadeledeki golleri ise 33. dakikada Diaby ve 64. dakikalarda Burak Yılmaz’dan geldi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın hocası Abdullah Avcı, taraftarların tepki göstermelerinin normal olduğunu belirtti ve ekledi:

''Taraftar nasıl üzgünse biz de aynı şekilde üzgünüz. Düşünmek lazım. İçeride 2-1 öne geçiyorsun ama 4 dakiakda 2 gol yiyorsun. Oyuncu grbunun ve benim de kendimizi test etmemiz lazım. Çok üzgünüz ama şu an sadece bunu söyleyebiliyorum. Takım üzerinden genel bir değerlendirme yapılır. Şu an itibarıyla bir şey söylemiyorum, taraftar haklıdır. Genel değerlendirmenin üzerinden konuşuruz"