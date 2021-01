Abdullah Avcı: Taraftar olsa erken koparırdık

BAY haftası öncesi Göztepe’yi devirip çıkışını sürdüren Trabzonspor’da, teknik direktör Abdullah Avcı maç sonrası mutluydu. Yoğun bir periyottan geçtiklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı, “3. günde ikinci maçı oynadık. Rakimiz ise geçen hafta oynamamıştı. Oyuncularım hem organizasyonları doğru yaptı hem de ilk yarıda yaptıkları baskı iyiydi ve golü de bulduk. Bu oyun adım adım daha da gelişecek, büyüyecek. Oyunu erken koparabilirdik. İlk yarıda koparabilirdik, ikinci yarıda fırsatlar elimize geçti. Rakibe sonlara doğru kenar ortadan Uğurcan’a gelen top haricinde pozisyon vermedik. Oyunu koparamazsan da tutabilmek önemlidir. Keyfimiz yerinde mutluydum. Herkesten memnunum. Biz bir aileyiz” açıklamasını yaptı.

‘Her hafta kazanmak için’

“Maç keşke seyirci oynansa” diyen Avcı, “Bugün Trabzonspor seyircisinin olması maçı erken koparmamızı sağlayabilirdi. Onlar bizim için çok önemli. Verdikleri enerji değerli. Geldiğim günden itibaren ne Trabzonspor’un sıralamasına ne puan durumuna baktım ne de bir sonraki maça baktım. Parçadan bütüne giderek çalışıyoruz. Her hafta her maça Trabzonspor, kazanmak için çıkar. Biz her hafta kazanmak için hazırlanıyoruz” ifadesini kullandı.

‘Berat beni mutlu etti’

Berat Özdemir transferiyle ilgili konuşan de konuşan başarılı hoca şunları söyledi: “Orta sahayla ilgili talebim vardı, bir tanesi gerçekleşti. Türk futbolunun son dönemlerdeki en yetenekli, gelişime açık, yurtdışına da gidebilecek bir oyuncusunu talep ettim. Trabzonspor Başkanı ve yönetim kuruluna bu konuda çalışıp kadroya kattıkları için teşekkür ediyorum. Berat’la iletişimde kaldım. Onun Trabzonspor’u istemesi, hem de Abdullah Avcı ile çalışmak istemesi beni mutlu etti ve bu sözünün arkasında kaldı. Okay gibi Yusuf gibi burada gelişimini tamamladığında Avrupa’da büyük hedefleri olacağını düşünüyorum” dedi.