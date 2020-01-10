Abdullah Avcı taktik çalıştırdı

Beşiktaş’ta Abdullah Avcı yönetiminde yaklaşık 1 saat süren antrenmanda hücum organizasyonları üzerinde durulurken, pas, savunmaya baskı çalışmaları da gerçekleşti. İdmana grip olan Elneny ile tedavisi devam eden Douglas ve Dorukhan katılmadı. Rebocho ve Tyler Boyd ise sadece koşu antrenmanı yaptı.

Burak Yılmaz, Diaby ve N’Koudou antrenman sonrası özel olarak şut çalışması gerçekleştirdi. Kara Kartal, bugün saat 16.30’da kamp yaptığı otelin sahasında Altınordu ile karşılaşacak ve kampı tamamlayacak.