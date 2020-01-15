Abdullah Avcı'nın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şöyle:

Maçtan evvel söylediğimi tekrar edeyim ama öncelikle Erzurum halkına teşekkür ediyorum. Misafirperverlikleri ve bizi ağırlamaları takdire şayan. Teşekkür ediyorum.

Şartlar insan sağlığı için elverişli değil. Sporcu sağlığı açısından doğru değil. Saat 18.30'da -10 derece hava var.

Bizim tarafımızdan üzücü tarafı 7 tane kenar ortası var, hepsine rakip vuruyor. Büyük takımız son dakikada gol atıyoruz, sonra korner oluyor yan top, vurduruyoruz ve penaltı oluyor. Pazar gününe en iyi şekilde hazırlanmamız lazım.

Beşiktaş taraftarı maçı her yerde, her şekilde izler. Sporcu sağlığı reytingden önemlidir.

Maddi şartlar sonra konuşulur, benim görevim şu an elimizdeki kadroyla en iyi şekilde performans üretmek.