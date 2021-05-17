Bordo-Mavili takımın teknik patronu Abdullah Avcı, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde bir basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli hoca, “32 maçta 65 puan aldık. Bu ortalamalarla şampiyon olan takımlar vardı bu ligde. Her verinin, tüm istatistiklerin yukarıya çıktığını gördük. Deplasmanda hiç yenilmedik. Bugün geldiğimiz nokta iyi ama yeterli değil. Üzerine neler koyabiliriz, bunun için çalışmalarımız devam edecek” dedi. Kaybettikleri Fenerbahçe maçını, zirve yarışında kendileri adına kırılma anı olarak yorumlayan Abdullah hoca, “Sonrasında Kasımpaşa’yı yendik ama Alanyaspor’a mağlup olduk. Zihinsel yorgunluklar oluştu. Ligde Gençlerbirliği ile birlikte altyapıdan en çok oyuncu oynatan takım Trabzonspor. Bu yarışta deneyim de yeterlilik de şart” ifadelerini kullandı. İşte Abdullah Avcı’nın basın toplantısından öne çıkan detaylar...

"Parmak hatasını biliyor"

‘Abdulkadir Parmak altyapıdan çıkan bir oyuncu ve geldiğimden beri devamlı oynadı. Yaptığı hatayı biliyor. Benim bir problemim olamaz. Kendisiyle daha sonra konuştuk. Lig bittikten sonra sen de düşün, biz de düşünelim. Ne yapacağımıza karar verelim dedik. Hüseyin Türkmen de, Serkan Asan da bu topraklardan yetişmiş oyuncular. Bizimle devam edecekler. Altyapı kaynağını kullanmaktan yanayım. Hakan Yeşil, Farukcan, Ahmetcan potansiyelli isimler. Onlarla ilgili düşüncelerimiz var’

'Hep nokta atışı yapmalıyız'

“3 ismin kiralık sözleşmeleri bitiyor (Afobe, Baker, Marlon), mukaveleleri biten Kamil Ahmet ve Hosseini de bekleme içerisindeler. Burası Trabzonspor, herkes oynamak ister. Onlar tercih kullanacaklarsa saygı duyarım. Burada mı kalacaklar, gidecekler mi karar vereceğiz. Pereira konusu kapanmıştır. Maddi karşılığını da tamamen almıştır. Trabzonspor her atışında nokta atışı yapmak zorunda.”

‘Hücumu en çok çalışan benim’

“Hücum setlerini en fazla çalışan teknik direktörlerdenim. Yarış içinde yeterlilikten de bahsettik. Trabzonspor set oyunu oynar, geçiş oyunu oynamaz. Hücumdayken savunma güvenliğini alabilmek önemlidir. Yarışa geriden gelip, sonradan dahil olmak kolay değil. Mesela Galatasaray maçı, tamamen bizim elimizdeydi. Son dakika yedik. Veya Hatayspor...Anları doğru oynamak ve duyguları karıştırmamak önemli.”

'Her futbolcuyu biliyoruz'

“Yönetimimiz, izleme komitesi ve biz teknik heyet yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Her oyuncuyu biliyoruz, emin olun. Ben oyuncu üzerinde hata yapamam. Ama organizasyona uyması önemli. Başkan’ın dedikleri doğdudur. Peres sağ bek ve Gervinho kanat. 5-6 oyuncu üzerinde yoğun çalışıyoruz. Oyuncuların yaşı konuşulabilir ancak zaten genç bir takımımız var. 28 yaş ortalamasını yakalamak çok önemli. İyi bir bek aldık, arkasında Serkan olacak.”

Efecan için görüşmüştük ama’

“Sörloth’u istemez miyim? Devre arasında Başkan ile sohbet ederken söylemiştim; ‘Gelsin oynasın, takımına yardımcı olsun’ diye. Buraya büyük katkı sağlamış. Keşke olsa. Herkes tarafından seviliyor. O sürece bakacağız. Yabancı olarak net bir santrforla ilgili tercihim var. Göreceğiz. Trondsen elimizde joker olacak. Efecan ve Visca eski oyuncularım ancak şu an görüşmemiz yok. Devrede Efecan için görüşmüştük. Olursa bilgilendiririm. Erce iyi kaleci ancak Uğurcan giderse takviye yapacağız.”

'Şampiyonluğa inancım tam'

“Ben bu yörenin insanıyım, bu şehri de insanını da çok sevdim, karşılıklı birbirimize çok iyi geldik. Kendimi çok iyi hissediyorum, heyecanım yüksek. Ekip olarak iyi bir havamız var. Şampiyonluk için inancım ve heyecanım var. Ama bunu sadece genç oyuncu ile yapamıyorsunuz. Bunun için deneyimli isimlere de ihtiyacımız olacak. Şampiyon olacaksan oyunun iki yönünü hatta hücumu daha da iyi oynaman gerekiyor. Trabzonspor bunu yapacak.”











