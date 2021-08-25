Abdullah Avcı: Son ana kadar turu zorlayacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Slovak futbolcu Marek Hamsik, UEFA Konferans Ligi rövanşında oynayacakları Roma maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları;

"Oyunun dengeli olduğu, savunma hücumda beraber hareket edildiği, zaman zaman Roma'nın zaman zaman bizim oyunu eline aldığı, dengeli ve bu ligin üzerinde bir müsabaka oldu. Sonuna kadar konsantrasyonu yüksek, detayların kazandığı ya da kaybettiği müsabakadan biz mağlup olarak ayrıldık."

"Maçın detaylı analizini yaptık. İkinci maç avantaj olabilir. Roma karşısında son ana kadar mücadele edip, neler yapmamız gerektiğini oyuncularımızla paylaşıp sonuna kadar turu zorlamak istiyoruz. Umarım, ilk maç gibi güzel ve dengeli bir oyununun olduğu ve keyifle ayrılacağımız bir akşam olur."

Marek Hamsik'in açıklamaları;

"İlk maç aslında iki taraf için de zorlu geçen bir maç oldu. İki takımın da kazanmayı hak ettiği bir maç oldu. Ancak Roma son dakikalarda kazandığı bir korner golü buldu. Aslında ufak detaylarla maçı kazandı. Yarın sahaya çıktığımızda pozisyonları iyi değerlendirmeyi ve tabii ki tur atlamayı umuyoruz."