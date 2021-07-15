Abdullah Avcı: Seviye ve rekabet artacak

Trabzonspor 'da Ümraniyespor maçı sonrası teknik direktör Abdullah Avcı, takımın performansıyla ilgili konuştu. Avcı, "Gervinho oynayarak gelen bir oyuncuydu. Koita'nın biraz maç eksiği var. 18'inde de Uğurcan, Abdülkadir ve Hamsik kadroya katılacak. Kadrodaki hem seviye hem de rekabet artacak. Sol bek, stoper, merkez orta saha ve santrafor bakıyoruz. U19'dan 4 oyuncu 6 aydır bizimle idman yapıyor. 3 oyuncu antrenman verimliliği açısından iyi gidiyor. Kamptan sonra değerlendirme yapacağız" dedi.