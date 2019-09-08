Abdullah Avcı: Şampiyonluk yaşamak istiyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, dün Siyah-Beyazlı kulübü takip eden basın mensuplarını Nevzat Demir Tesisleri’nde ağırladı.

Transferlerden Beşiktaş’ın başına geliş sürecine kadar birçok konuya açık cevaplar veren Avcı, Kara Kartal’da şampiyonluk yaşamak istediğini belirtti.

İlk olarak hedeflerini değerlendiren tecrübeli teknik adam, “Şenol Güneş, burada çok önemli işlere imza attı. Kendisi buradan iz bırakarak gitti. Ben de Şenol Hoca gibi Beşiktaş’a gelip şampiyonluk yaşamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

İşte Avcı’nın tüm sözleri;

‘Transferde isimleri ben verdim’

“Victor Ruiz istediğimiz bir oyuncuydu. Elneny’le ilgili kulübün de datasına baktık ve sonrasında girişimlere başladık. Ayrıca Arsenal’in kondisyoneri, daha önce benim milli takım teknik direktörlüğü yaptığım dönemdeki kondisyonerimdi. Kendisiyle görüşüp gerekli bilgileri aldık. Transferde bütün isimleri ben verdim. Sol ayaklı stoper konusunda isteğim vardı. İlk tercihim Werder Bremen’in (Niklas Moisander) stoperiydi. Ancak sonrasında Werder Bremen kendisini kaptan yaptı. Ayrıca 33 yaşındaydı. Biz de diğer tercihimiz olan Ruiz’e yöneldik. Tabii ki tercih konusunda sıralama yapmıyoruz çünkü transferi etkileyen maliyetler, oyuncunun gelmek istememesi gibi konular var. Sol ayaklı stoper de bulmak kolay değil. Ruiz bizim için iyi bir transfer oldu.”

'Quaresma'yı ben göndermedim'

“Quaresma son dönemde Beşiktaş’ın hem aşkıydı hem de çatışma yaşadığı bir isimdi. Kendisinin gitmesinin benimle bir ilgisi yok. Ben Beşiktaş ’a imza attığımda Lens, Necip ve Quaresma ’yla çalışmadığım iddia edildi. Ben de göreve geldikten sonra kendileriyle konuştum. Ben antrenmanlara bakarım ve sahaya bakarım. Göztepe maçında kendisine teknik nedenden dolayı şans vermedim. Sivas maçından sonra böyle teknik bir karar verdim. Futbolcularla ilgili karar verirken idman ve takım uyumuna bakarım. Yetenekli oyuncuya şapka çıkarırım ama yetenekli oyuncu da sistem içine dahil olmalı. Eğer sisteme uymuyorsa dışarıda kalır.”

‘Büyük aşklar böyle başlar’

Beşiktaş taraftarının daha önce tribünlerden yaptığı ‘Yere yatsana, Abdullah Avcı yere yatsana’ tezahüratıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Avcı, “İlk olarak Mustafa Denizli, Beşiktaş’ın başındayken bunu duymuştum ve o zaman çok üzülmüştüm. Ancak sonra baktığım zaman, bana ne küfür ettiler ne de hakaret ettiler. Zaten büyük aşklar böyle başlar” dedi.

‘40 yıldır aynı tiyatro’

"Beşiktaş’ta şu anda kimsenin alacağı yok. Gidenler de parasını alıp gidiyor zaten. Yani bu açıdan olumsuz bir durum yok. Ayrıca 40 yıldır aynı tiyatro oynanıyor. Herkes ne olduğunu biliyor, bizim yolumuz başka. Ben ligi değil, oyuncularımı kollamaya çalışıyorum.”

‘Oğuzhan’ı değerlendirmek istiyoruz’

“Oğuzhan Özyakup, forma giydiği maçlarda çok iyi oynadı. Belki bir ara pası falan atmadı ama rakip blokların arasına girmede ve topsuz oyunda çok etkili bir görüntü çizdi. Bugün Oğuzhan’ın ismi bile, başka bir yabancı oyuncuda olsaydı en az 10-12 milyon Euro vermeniz gerekirdi transfer etmek için. Biz de elimizdeki bu 10-12 milyon Euro’luk değeri kullanmak istiyoruz.”

‘Diaby hazır geldi’

“Elimizde birçok bölgede oynayabilen oyuncular var. Douglas ve Caner birçok bölgede forma giyebiliyor. Her teknik adam bu özellikleri sever ancak böyle olduğu zaman da oyuncu belli bir bölgede gelişim gösteremiyor. Diaby de böyle özellikleri olan bir oyuncu. Club Brugge’da benim takımıma karşı forma giymişti. Santrfor da oynuyor, kenarda da oynuyor. Hazır şekilde geldi.”

‘Güven Yalçın, çok hızlı gelişecek’

“Güven Yalçın, çok özellikli bir futbolcu. Sırtı dönük de oynayabiliyor. Son maçta ilk yarıda 2 pozisyon yakaladı, birini atsa, Güven’le ilgili yorumlar daha farklı olacaktır. Burak Yılmaz tabii ki farklı bir oyuncu. Belki Burak da döndüğünde kaçıracak. Ancak ceza sahası içinde problem çözmek bir sanattır ve Burak Yılmaz da bu konuda Türkiye’deki en iyi isimlerden birisidir. Güven de çok hızlı şekilde gelişecek bir oyuncu.”

‘Durumu bu hafta tam netleşir...’

“Burak sahaya çıkmaya başladı ve önümüzdeki hafta durumu tam olarak netleşir. Atiba da pazartesi günü takımla çalışmalara başlayacak. Oğuzhan’ın bir sakatlığı var ve o da salı günü takımla çalışır. Forvet transferi konusunda sürekli bir şeyler söylendi. Ancak Burak Yılmaz’ın sakatlanacağını bilemezdik ki. Ayrıca tutup ‘Bunu da alalım, şunu da alalım’ diyerek de transfer yapılmaz. Sonrasında aldığını yollamak da sıkıntı olacak.”

‘Lemina’dan biz vazgeçtik’

“Ben Başakşehir’den kimseye talip olmadım. Volkan Babacan’ın transfer döneminde ismi gündeme geldi ancak olmadı. Orta sahamızda Atiba var. 37 yaşında bir futbolcu ama çok büyük oyuncu. Ayrıca bu bölgede Oğuzhan’ı kullanıyorum. Lemina’yı inceledik ve 6 ile 8 numara arasında oynayan bir futbolcu olduğunu gördük. Ancak kendisiyle ilgili bilgi almak da o dönemde zordu. Sonrasında da Elneny transferiyle ilgili girişimler başlayınca zaten Lemina transferinden vazgeçtik.”

‘Güzel bir baskı...’

“Beşiktaş Teknik Direktörü olmak çok başka bir şey. Taraftarların bana olan saygıları ve beklentileri çok şey hissettiriyor. Avusturya kampında bir taraftarımız 700 kilometre uzaktan gelmiş ve tam 7 saat takımı görmek için beklemiş. Şimdi bunları gördüğünüz zaman, siz de kendinizi güzel bir baskı altında hissediyorsunuz.”

'Beşiktaş duygusu ağır bastı'

Sezon başında İspanyol ekibi Sevilla’nın kendisini göreve getirmek istediğiyle ilgili çıkan haberler üzerine sorulan soruyu yanıtlayan Avcı, “Bu konuyla ilgili bilgim yok” dedi. Avcı sonrasında ise “Beşiktaş duygusu ağır bastı” diyerek devam etti. Kendisinin açıklamalarında saha içinde kalmasıyla ilgili de konuşan Avcı, “Ben saha dışına çıkmayı seven birisi değilim. Zaten bizim yolumuz başka” açıklamasında bulundu.