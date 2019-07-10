Abdullah Avcı rüzgârı

Siyah-Beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü.

10 Temmuz 2019, Çarşamba 06:01
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Abdullah Avcı rüzgârı

Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nin bakımda olması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonunun Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde çalıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmanda topsuz kondisyon ve fiziksel dayanıklılık çalışmaları üzerinde duruldu. Sık sık antrenmanı durdurup oyuncularına uyarılarda bulunan Avcı’nın, yardımcılarına da futbolcularla ilgili notlar aldırması dikkat çekti.

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