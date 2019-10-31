Abdullah Avcı: Rüzgarı arkamıza alırız

Takımın ilk 9 haftada bekleneni verememesine karşın, son maçta Galatasaray karşısında alınan galibiyet ve üst sıralardaki rakiplerin puan kayıplarının kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden deneyimli çalıştırıcı, “Galatasaray karşısında aldığımız galibiyet ivme kazanmamız açısından çok önemliydi. Şimdi önemli olan bu havayı korumak. Antalyaspor karşısında kazanamazsak derbi galibiyetinin bir anlamı kalmaz. Bu maçı kazandığımız takdirde, önümüzdeki diğer maçlar için de rüzgarı arkamıza almış oluruz. Bu galibiyetle bu sezon deplasmanda aldığımız kötü sonuçları da geride bırakırız” diyerek futbolculara uyarıda bulundu.