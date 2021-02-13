Abdullah Avcı: Puan durumuna bakmıyorum

Abdullah Avcı'nın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Geldiğim günden bu yana aradaki puan farkına hiç bakmadım. Hep maç maç değerlendirdik. Oyun olarak gelişiyoruz, takım halinde hareket ediyoruz. Kazanarak gidiyoruz. Bugün bazen 5-3-2 bazen de 5-4-1 oynayan bir takımla, alışık olmadığımız bir takımla oynadık. Büyük yerleri hedefliyorsak hep mücadele etmeliyiz. Bir geçiş takımına karşı pozisyon vermedik. Bu yüzden mutluyuz. Bütün düşüncem kazanmak. Kaç puan fark var, farkında değilim. Kasketi takmaya devam ediyorum.

Trabzonspor'un genetiğinde zirvede olmak var. O yüzden geldiğimde de sıralamaya bakmadım. Oyuncu kalitesiyle beraber oyun kaliteinin de artması lazım. Trabzonspor hep yukarıda olmalıdır. Yaklaşmak belki mutlu ediyor zirveye ama 16 maç daha var. Uzun bir yol var.







