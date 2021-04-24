Abdullah Avcı: Oyuncularım inanılmaz sabırlı bir oyun oynadı

Abdullah Avcı'nın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Galip gelmek şehre ve camiaya iyi hissettiriyor. Bu oyun artık akıl oyununa döndü. Karagümrük takımı ligin organizasyonu olan bir takımı... Eskiden 'Büyük takım kendi oyununu oynar' denirdi. Bunlar artık kalktı. Her şey değişebiliyor maç içinde...

İtalya'da Sassuolo'da çalışan bir teknik adamdan bahsediyorum. Sassuolo takımı 9. sırada... Inter'le oynadığı zaman onların toplama oynama oranı yüzde 70. Inter ligin lideri. Seni bu tuzağa çekmek istiyorlar. Oyuncularım bu oyunu inanılmaz derecede sabırlı bir şekilde oynadılar. Yanlış şekilde onların kalesine gittiğin anda seni cezalandırabilecek bir takım.

İlk yarıda da maçı kopartabilirdik. İkinci yarının büyük bölümünde rakibe bir pozisyon vermedik. Taktik disipline uymak beni çok mutlu etti. 5 hafta sonra kazanmak çok önemli. Bugün 63 puandayız. Geldiğimizden bu yana performansımız hep yukarı gitti. Gelişiyoruz. En çok gol yiyenden, en az gol yiyene döndük. Karagümrük çok iyi takım, onları da tebrik ediyorum.







