Abdullah Avcı: O an en tehlikeli andır!

Abdullah Avcı'nın maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama şu şekilde:

İkinci yarıda topa sahip olmamızla topun yönünü değiştirebildik. Rakibin kırmızı kart görmesi demek kendini en rahat hissettiğin andır ve bu futbolda en tehlikeli de andır.

Bugün biraz sabırlı olmak gerekiyordu. İkinci yarıda golün erken gelemsi de maçı bize doğru çevirdi.

Şu an itibariyle 30 puan, doğru gibi duruyor. Daha fazlası olabilir miyid? Evet. Kazanarak bitirmek çok önemliydi. Bunların hepsini konuşacağız tabii ki.

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