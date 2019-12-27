Abdullah Avcı: O an en tehlikeli andır!
Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, 4-1 kazandıkları Gençlerbirliği mücadelesini değerlendirdi. "Rakibin kırmızı kart gördüğü an en rahatladığın ve aynı zamanda da en tehlikeli andır" diyen Avcı, "Şu an itibariyle 30 puan, doğru gibi duruyor. Daha fazlası olabilir miyid? Evet. Kazanarak bitirmek çok önemliydi. Bunların hepsini konuşacağız tabii ki." yorumuylada ilk 17 haftanın kısa bir değerlendirmesini yaptı.
Abdullah Avcı'nın maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama şu şekilde:
İkinci yarıda topa sahip olmamızla topun yönünü değiştirebildik. Rakibin kırmızı kart görmesi demek kendini en rahat hissettiğin andır ve bu futbolda en tehlikeli de andır.
Bugün biraz sabırlı olmak gerekiyordu. İkinci yarıda golün erken gelemsi de maçı bize doğru çevirdi.
Şu an itibariyle 30 puan, doğru gibi duruyor. Daha fazlası olabilir miyid? Evet. Kazanarak bitirmek çok önemliydi. Bunların hepsini konuşacağız tabii ki.