Abdullah Avcı Türkiye'de futbol oynamış ve şuanda da teknik direktörlük yapan isimler arasında yer almaktadır. Abdullah Avcı aynı zamanda Türkiye milli takımı alt yaş kategorilerinde ve A milli takımda antrenörlük yapmıştır. Abdullah Avcı oyun sistemi ve oyun felsefesi ile gelecek nesillere örnek olan bir teknik adam olarak karşımıza çıkmaktadır.

Abdullah Avcı nereli?

Abdullah Avcı 31 Temmuz 1963 senesinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul'da doğmasına rağmen asıl olarak Samsunludur. İstanbul'da doğmuş olmasından dolayı futbol hayatına Vefa'da başlamıştır.

Abdullah Avcı kaç yaşında?

Abdullah Avcı 1963 yılında doğmuş olup şu an 57 yaşındadır. 57 yaşında olmasına rağmen pek çok yıldır teknik direktörlük yapmıştır. Teknik direktörlük kariyerine de 1999-2000 sezonunda yardımcı antrenör olarak başlamıştır.

Abdullah Avcı hangi takımlarda oynadı?

Futbola Vefa'da başladı. Vefa'nın ardından sırası ile Fatih Karagümrük, Rizespor, Kahramanmaraşspor, Bakırköyspor ve Kasımpaşa'da forma giymesinin ardından uzun süre formasını sırtına geçireceği ve takımın kaptanlığını yapacağı İstanbulspor'a transfer olmuştur.

Abdullah Avcı Teknik Direktörlük Kariyeri

Teknik direktörlük hayatına uzun süre formasını giydiği İstanbulspor'da 1999-2000 senesinde Ziya Doğan'ın antrenörlerinden biri olarak başladı. Sezonun son bölümlerine doğru futbolcu-menajer Aykut Kocaman ile birlikte takımın başına getirildi ve 7 maçlık bir süreçte takımı çalıştırdı. 2002 senesine kadar Aykut Kocaman'ın yanında onun yardımcılığını yaptı.

2004 senesinin başında Galatasaray PAF takımında teknik direktör olarak vazife almaya başladı. Bu zamanda Arda Turan, Aydın Yılmaz, Uğur Uçar, Ferhat Öztorun, Mülayim Erdem, Mehmet Güven, Cafercan Aksu gibi futbolcuları yetiştirdi. 2004-2005 senesinde takımı PAF Ligi şampiyonu oldu.

Ekim 2004 tarihinde Türkiye 17 yaş altı millî futbol takımına antrenör olarak getirildi. 2005 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası elemeleri ile birlikte görevine başladı. 10 Ekim 2004 tarihinde Ermenistan'ı 2-1 yendikleri eleme maçı antrenör olarak çıktığı ilk millî maçı oldu. Türkiye ile eleme grubunda birinci olarak elit tura yükselme başarısını elde etti. Elit turda da üç maçta üç galibiyet alarak turnuvaya katıldılar. Turnuvaya İtalya mağlubiyeti ile başlamışlardı. Bununla birlikte Avcı, ilk yenilgisini 12. müsabakasında almıştı. Bunun ardından İngiltere ve Belarus'u geçerek grup ikincisi oldular. Yarı finalde Hırvatistan'ı, finalde de Hollanda'yı yenen takım hayatında ikinci defa Avrupa Şampiyonu oldu. Turnuvanın gözde ismi ve gol kralı Tevfik Köse olmuştu. Turnuvanın en iyi adamı Nuri Şahin haricinde, Caner Erkin ve Onur Recep Kıvrak daha sonra Türkiye A millî takımı formasını sırtına geçirecek isimlerdendi.

2006 senesinde millî takımlardaki görevinden ayrılarak İstanbul Başakşehir'de teknik direktörlük hayatına başladı. 2006-2007 senesinde 1. Lig'i 2. sırada tamamlayan İstanbul Başakşehir 2007-2008 senesinde Süper Ligde oynamaya hak kazandı. Süper Lig'deki ilk müsabakasında Fenerbahçe 'ye karşı 2-0 kazanmasına rağmen İstanbul Başakşehir 2007-2008 senesine kötü bir giriş yaptı. Kendisi Galatasaray'ın şampiyon olduğu 2007-2008 senesinde bu takımdan teklif almış olmasına rağmen takımında kalmış ve teklifi geri çevirmiştir.

17 Kasım 2011 senesinde Guus Hiddink'in vazifesinden ayrılmasından sonra boşalan Türkiye millî futbol takımı teknik direktörlüğüne getirildi. Avcı ile 31 Mayıs 2015 senesine kadar sözleşme imzalandı. 20 Ağustos 2013 tarihinde de bulunmuş olduğu görevinden istifa etti.

Abdullah Avcı 2021'de hangi takımda teknik direktör?

Abdullah Avcı Beşiktaş futbol takımını çalıştırmasının ardından görevinden ayrıldı. Bunun ardından futbol yorumculuğu yapmaya başladı. Yorumculuk hayatı ise kısa sürmüştür. Bunun ardından da Trabzonspor ile sözleşme imzaladı. Şuan Trabzonspor'da görev yapmaktadır.

Abdullah Avcı maaşı ne kadar?

Trabzonspor ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. İmzalanan bu süre içerisinde ise alacak olacağı maaş ise 20 milyon TL garanti ücrettir.