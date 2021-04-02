Abdullah Avcı: Milli arada şarj olduk

Bordo-Mavili takımın teknik patronu Abdullah Avcı, dünkü antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Öncellikle Ay-Yıldızlı ekibimizle ilgili konuşan tecrübeli hoca, “A Milli Takımımız’ı tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum” dedi. Lige verilen arayı her anlamda çok iyi değerlendirdiklerini aktaran Avcı sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu ara bizim için şarj etme gibi geçti. Öncelikle 4 gün izin verdik takıma. Zihinsel anlamda rahatladılar. Abdülkadir Ömür ve Kamil Ahmet’e bu süreç çok iyi geldi. Aynı şekilde Berat toparlayıp, bu haftadan sonra bizimle olacak.”

‘Bakasetas da gelince...’

“Eksik kalan bölümlerimizi tamamlamaya çalıştık. Bakasetas’ın da gelmesiyle herkes dönmüş olacak. Sevindirici olan şu; milli takımlara giden oyuncularımız (Uğurcan, Bakasetas, Hosseini, Djaniny, Ekuban) sakatlık yaşamadılar. Bizim için bu çok önemliydi.” Sezon başında çapraz bağları kopan Trondsen’in durumunun sorulduğu Abdullah hoca, “Çalışmaların bazı bölümlerinde bize katılıyor. İyi gidiyor. Ancak Ömür şu an daha önde. Bunu söyleyebilirim. Umarım ikisini de Mayıs ayı gibi görürüz, yetişirler. Genel olarak da umarım oyunumuzu geliştirerek, kazanma alışkanlığımızı sürdüreceğiz. Sezon sonuna kadar hedefimiz bu” cevabını verdi.

‘Altyapı için çalışıyoruz’

Lig arasında altyapıya yönelik çalışmalarda da bulunduklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Hem ben hem yöneticilerimiz akademiyle ilgili çalışıyoruz. Rahmetli Özkan hocamızın adının verildiği yerdeki organizasyonu, yerleşimi nasıl daha iyi yapabiliriz. Teknolojiyi, bilimi nasıl oturtabiliriz diye uğraşıyoruz. Önümüzdeki sene itibariyle orayı hareketlendirmek istiyoruz” diye konuştu.



