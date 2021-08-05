Abdullah Avcı: Maçın olumlu yanları fazlaydı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçının ardından açıklamalarda bulundu. Molde ile 3-3 biten maçın ardından A Spor'a konuşan Avcı, "Maçın bize göre olumlu yanları daha fazla. İlk resmi maçımızı oynadık. Bir çok rekor kırdık. Çok fazla şut çektik, çok pozisyon bulduk. Oyunun içinde her şeyi denedik ve hep öne geçtik"

'Çok iyi yoldayız'

"Neyi yapamadık, 3 gol pozisyonu vermeyen takım 3 gol yedi. Çok önde oynayınca bunlar olacak. Karşılama konusunda sıkıntı yaşadık. Bunları çalışacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün Trabzonspor seyircisi de mutlu olmuştur, destekleri için teşekkür ediyorum. Elbette keşke kazansaydık. Fırsat da geldi. Ama yine kazanacak gücümüz var. Biz hakikaten iyi işler yapacağız. Çok iyi yoldayız. Bunun mesajını bugün takımımız verdi. Her şeyi denedi çocuklar. Bugün olumlu tarafından cebime koyacağım çok şey var. Savunma anlamındaki durumu da çalışacağız. "



