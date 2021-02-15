Abdullah Avcı: Lig yeni başlıyor!

Trabzonspor adım adım zirveye yürüyor... Gaziantep’i devirip ligde üst üste 6 maç kazanan ilk takım olan Bordo-Mavililer’de, zorlu 90 dakika sonrası soyunma odasında büyük coşku vardı. 1-0’lık galibiyetin ardından öğrencilerini kutlayan teknik direktör Abdullah Avcı’nın, “5’li savunmayla oynayan ve ciddi direnç gösteren bir rakibe karşı oynadık. Hiç kolay değildi ama başardınız. Yine inanılmaz mücadele ettiniz” dediği öğrenildi. Trabzonspor’un hocası, “Kazanarak ilerliyoruz ve bizi sevenleri mutlu ediyoruz. Bu takımın yeri hep yukarısı dedik. Bu alışkanlığı sürdürmeliyiz. Üzerine koyarak devam edeceğiz. Yapacak daha çok iş var. Çalışmaya devam. Lig yeni başlıyor. Hep söylediğim gibi, sizinle gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

‘Her farkı kapatabiliriz’

Basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Puan tablosuna geldiğimden beri bakmıyorum” diyen Abdullah Avcı, öğrencilerine de “90 dakika boyunca savaşıp, akıllı ve sabırlı oynadıkça her farkı kapatabiliriz” sözleriyle mesajı verdi. Önümüzdeki hafta Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Bordo-Mavililer, sonrasında ise Akyazı’daki Fenerbahçe ile derbi oynayacak.

Engelleri teker teker aşıyor

Abdullah Avcı göreve geldikten sonra ligin en az gol yiyen ve az mağlup olan takımı haline gelen Trabzonspor’un, galibiyet skorları da dikkat çekiyor. Tecrübeli hoca yönetiminde ligde çıktığı 16 maçın sadece 1’ini kaybeden Fırtına, 3 beraberlik aldı ve tam 12 kez kazandı. Bu 12 galibiyetin 10’u ise tek farklı skorlarla geldi. Avcılı Fırtına 16 maçta 21 gol atarken, 9 kez topu ağlarında gördü, toplam 39 puanı hanesine yazdırdı.

Safa Can Konuksever



