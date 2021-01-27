Abdullah Avcı: 'Kupayla süslemek istiyoruz'

Başakşehir'in ligin en zengin kadrolarından birine sahip olduğunu belirten Avcı, "Trabzonspor da Anadolu'dan çıkıp şampiyonluklar elde etmiş bir takım. Gelişen oyunumuzu kupayla süslemek istiyoruz. Son 12 haftada yaptığımız çıkışımızı, gelişen oyunumuzu ve kazandığımız güvenimizi taçlandırmak istiyoruz." dedi. Kaleci Uğurcan ise "Geçen sezon şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz rakibimize karşı oynayacağız. Süper Kupa'yı alarak hem takımımız hem de camiamızı sevindirmek istiyoruz” ifadesini kullandı.