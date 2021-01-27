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Abdullah Avcı: 'Kupayla süslemek istiyoruz'

A takım düzeyinde ilk kupasını bu akşam almak isteyen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, zorlu sınavı 11 yıl çalıştırdığı ve şampiyon kadronun temellerini attığı Başakşehir karşısında verecek.

27 Ocak 2021, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Abdullah Avcı: 'Kupayla süslemek istiyoruz'

Başakşehir'in ligin en zengin kadrolarından birine sahip olduğunu belirten Avcı, "Trabzonspor da Anadolu'dan çıkıp şampiyonluklar elde etmiş bir takım. Gelişen oyunumuzu kupayla süslemek istiyoruz. Son 12 haftada yaptığımız çıkışımızı, gelişen oyunumuzu ve kazandığımız güvenimizi taçlandırmak istiyoruz." dedi. Kaleci Uğurcan ise "Geçen sezon şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz rakibimize karşı oynayacağız. Süper Kupa'yı alarak hem takımımız hem de camiamızı sevindirmek istiyoruz” ifadesini kullandı. 

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