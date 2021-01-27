Abdullah Avcı kulüp kariyerinin ilk kupasını kazandı

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, TFF Süper Kupa maçında Başakşehir karşısında 2-1 galip geldi ve kulüp kariyerinin ilk kupasını aldı. Eski takımına karşı galip gelen Avcı, daha önce Süper Lig'de uzun süre lider olmasına rağmen şampiyonluğa ulaşamamış ayrıca iki kez TFF Süper Kupa finali kaybetmişti









https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1354523104861630468



