Abdullah Avcı: Kötü oyun kabul edilemez!

Trabzonspor’un başında ilk mağlubiyetini yaşayan Abdullah Avcı maçın ardından oldukça üzgündü. Basın toplantısında konuşan tecrübeli çalıştırıcı, “Maça çok iyi başlayamadık. İlk 15 dakika dışında maçın her anında oyuna girdik. Hiç beklemediğimiz, savunmanın merkezini boşalttığımız anda kaleci kurtardı ancak sonrasında gol yedik. Belki de 7 haftalık sürecin en iyi oyunuydu” ifadelerini kullandı.

‘Fırsatlar önümüze çıktı’

İkinci golün ardından oyundan koptuklarını belirten Abdullah Avcı, “Oyun, oyuncuya da bize de iyi hissettiriyordu. Ancak ikinci golü yememiz kopukluklar oluşturdu. Oyun disiplininden kopmak Trabzonspor’a yakışmadı. Oyuna her an ortak olabilirdik ki o fırsatlar iki devrede de önümüze çıktı. Kazanamadık. Bazen sınırlı kadro yapısı olmasından, hamleler de bir takım durumumuzu netleştirmiyor. Beni üzen tarafı, ikinci golden sonra kabullenilen durum. 2-0’da bu kötü oyunu kabul etmemeliydik. Oyunun bir tarafı tatmin edici ama mağlubiyeti hiçbir zaman kabul edemeyiz. Burası Trabzonspor. Trabzonspor bunu kabullenmez. Bu beni üzdü ama çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Avcı, şampiyonluk yarışına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı: “Tabelaya, sıralamaya değil, sadece Trabzonspor’un her hafta parça parça kazanmasına odaklandık. Bugüne kadar bu doğru gitti. Bundan sonra da bıraktığımız yerden devam edeceğiz” şeklinde konuştu.