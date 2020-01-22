Abdullah Avcı kazanmak zorunda!

Teknik Direktör Abdullah Avcı deplasmanda 3-2 yenildikleri TFF 1. Lig ekibiyle oynayacakları karşılaşmaya ideale yakın bir kadroyla çıkmayı planlıyor. Siyah-beyazlı çalıştırıcı, ligdeki kritik Göztepe maçı öncesi çeyrek finale yükselerek rahat bir nefes almanın hesaplarını yapıyor.

Süper Lig’in ikinci yarısına Demir Grup Sivasspor mağlubiyetiyle başlayarak şampiyonluk yarışında ciddi bir yara alan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Abdullah Avcı bugün Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynayacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi tüm takıma uyarılarda bulundu.

İlk karşılaşmayı 3-2 kazanan Erzurumspor’un ciddiye alınması gerektiğini söyleyen Avcı’nın, “Tur için avantajımız var ama bu işin şakası yok. Çok dikkatli olmalıyız. Göztepe maçı öncesi Ziraat Türkiye Kupası’nda beklenmedik bir kaza olmamalı” diye konuştuğu bildirildi.

Turu geçebilmek için kadro tercihini de ideale yakın bir dizilişle yapacak olan Teknik Direktör Abdullah Avcı, Erzurumspor’un bir tur öncesindeki Bursaspor maçının analizi üzerinde de çalıştı. Bursa’daki maçta Erzurumspor’un gösterdiği performansı inceleyen deneyimli teknik adam, tüm plan programını bu analizler üzerinde kurdu.

Çifte beklenti

Ligdeki Göztepe maçı öncesinde tur atlamanın takıma moral katacağını düşünerek planlarını galibiyet üzerine kuran Abdullah Avcı, aynı zamanda göze hoş gelen futbolu da sahaya yansıtmak istiyor. Demir Grup Sivasspor maçının tempolu olmasına rağmen skorun tribünleri üzdüğünü hesaba katan Abdullah Avcı sadece galibiyet değil, iyi futbolla gelen bir galibiyet istiyor.

Deneyimli teknik adamın, skor avantajının erken dakikalarda elde edilmesi halinde Göztepe maçını da düşünerek mevcut kadroyu idareli kullanmaya çalışacağı da ifade edildi. (Skorer)