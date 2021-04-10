Abdullah Avcı: Kazanmak karakterini elde etmek istiyoruz

Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde bordo mavili takımın teknik patronu Abdullah Avcı, karşılaşmaya dair yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın sözleri:

Haftada 3 maç var. Hastalıklar ve sakatlıklar, takımların dönem dönem yaşadığı sıkıntılar. Son oynadığımız maçtan sonra Nwakaeme ve Ekuban'da yaşanan bir takım sakatlıklar. Elimizdeki mevcut kadronun biraz daha ön plana çıktığı bir 11 oldu. Berat, tüm ekibin kontrolünden geçtikten sonra bugün bizle olacak. Değerlendirebiliriz.

Kazanma karakterini tekrar elde etmek istiyoruz. Trabzonspor, nerede maç yaparsa yapsın kazanmak için oynayacaktır. Matematiksel olarak şansımızı en iyi yere zorlamak istiyoruz."

Rakip Rizespor, alternatifli bir kadro görüyoruz. İnişli ve çıkışlı bir performansları var. Tekrar kazanma karakterini ortaya koymamız gereken bir mücadele olduğunu düşünüyorum.