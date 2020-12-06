Yarın oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’da, kadro istikrarı devam edecek... Geçiş sürecinde zorunluluk dışında köklü değişim yapmak istemeyen teknik direktör Abdullah Avcı, bir sürpriz olmazsa Yiğidolar karşısında kazanan 11’i sahaya sürecek. Erzurumspor ve Ankaragücü maçlarında 1-0’lık skorlarla galip gelen kadro üzerinden gitmeyi düşünen Avcı, sadece sağ bekte cezalı Pereira’nın yerine Serkan Asan’ı görevlendirmeye hazırlanıyor. Hafta boyunca yapılan idmanlarda özellikle forvet, orta saha ve kanatlarda ciddi bir rekabet yaşanırken, oyuncuların istekli ve hırslı görüntüsü teknik heyeti fazlasıyla memnun etmişti.

‘Herkese ihtiyacım var’

Yoğun ve yorucu bir sezon geçireceklerine dikkat çeken Avcı, takımdaki herkesin oynayacakmış gibi hazır olmasını istiyor. Bu durumu oyuncularına da aktaran tecrübeli teknik adamın, “Herkese ihtiyacımız olacak. Önümüzde uzun bir periyot var. İyi olan oynayacak. Herkesin şansı eşit. Takım halinde hareket etmek ve sisteme ayak uydurmak çok önemli” dediği öğrenildi.

Gole yönelik çalışma...

İlk iki maç itibarıyla takım savunmasından memnun kalan ve dokunuşlarına devam eden Abdullah hoca, hafta boyunca hücum organizasyonlarına yönelik çalışmalar da yaptırdı. Dünkü taktik idmanda yine gole dönük varyasyonlar üzerinde duran Avcı, ileri dörtlüdeki Nwakaeme, Afobe, Ekuban ve Abdülkadir Ömür’e çok güveniyor. Abdülkadir ile Ekuban’ın geçen haftaki gibi ürekli yer değiştirerek oynaması bekleniyor.