Abdullah Avcı kararını verdi! Abdoulay Diaby 11’e geçiyor

Spor Toto Süper Lig’in 7’nci haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ’u 2-0 yenerek kötü gidişe ’dur’ diyen Beşiktaş’ta kara bulutlar 1 galibiyetle dağılmıştı. Bu mücadeleye sonradan dahil olup 1 gollük performans sergileyen Abdoulay Diaby, teknik direktör Abdullah Avcı’yı sevindirmişti.

Malili futbolcunun, ligde 8. haftada Ankaragücü’yle oynanacak karşılaşmaya ilk 11’de başlaması bekleniyor. Alanyaspor karşısında Adem Ljajic’in yerine 10 numara bölgesinde görev yapan ve bu hatta da başarıyla görev yapan Diaby’nin, Ankara deplasmanında Burak Yılmaz’la birlikte forma giymesi planlanıyor.