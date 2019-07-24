Abdullah Avcı izin verirse Burak Yılmaz gidiyor!

Burak Yılmaz’ı kadrosuna katmak isteyen Lecce Yönetimi’nin, tecrübeli golcüden vazgeçmediği ve girişimlerini sürdürdüğü belirtildi. İtalyan basını, Burak Yılmaz’ın menajerinin daha önce Lecce Kulübü yönetimiyle görüşmeler yaptığını ve oyuncunun İtalya’ya sıcak baktığını iddia ediyor.

Burak’ı almak için her türlü fedakarlığı göze alan İtalyan ekibinin tek endişesi oyuncunun sağlık durumu. Ayak tarak kemiğinden ameliyat olan Burak’ın sağlık durumuyla ilgili Lecce sağlık ekibinin araştırma yaptığı ve görüşmelerin ilerlemesi halinde Türkiye’ye gelerek oyuncuyla görüşecekleri belirtildi. “Futbolu Beşiktaş’ta bırakacağım” diyen Burak Yılmaz’ın da anlaşma sağlanması halinde İtalya’ya gitmeye sıcak baktığı öne sürüldü. Burak giderken Beşiktaş’a para kazandırmak istiyor.

10 GÜN İÇİNDE DURUM NETLEŞİR

Beşiktaş Yönetimi de Burak Yılmaz’ı bırakmak niyetinde olmadıklarını söyleyerek, ‘Tok satıcı’yı oynuyor. Ancak bu konuda son sözü söyleyecek olan kişi Teknik Direktör Abdullah Avcı. Avcı’nın şu ana kadar Burak Yılmaz konusunda nasıl bir yol izleyeceği netleşmiş değil. Sakat olan Burak’ın bulunmadığı alternatifler üzerinde çalışan Avcı, “Burak olmadan da yola devam ederiz” raporu verirse, yönetim de yıldız golcüyü satmayı gündemine alacak. İtalyanlar ise 10 gün içinde Burak konusundaki gelişmelerin netleşeceğini iddia ediyor.