Abdullah Avcı istifa edecek mi?

Yeni sezon öncesinde Başakşehir’den ayrılıp Beşiktaş’la 3 yıllık anlaşma sağlayan Abdullah Avcı, hem ligde hem de Avrupa’da peş peşe alınan başarısız sonuçların ardından uzun süre eleştirilerin hedefi olmuştu. Milli ara öncesinde Süper Lig lideri Alanyaspor’u 2-0’lık skorla devirdikleri mücadele sonrasında üzerindeki baskı azalan tecrübeli teknik adamın buna rağmen kulüpteki geleceği tartışılmaya devam ediyor. Beşiktaş’ta takımın başına Başkan Fikret Orman’la yaptığı anlaşmanın ardından geçen ve 3 yıllık kontrata imza atan Avcı’nın, Orman’ın ayrılık kararı alması sonrasında nasıl bir yol izleyeceği belirsizliğini koruyor...

Takımı Ankaragücü’ne hazırlıyor

Alanyaspor karşılaşmasının ardından basın mensuplarından gelen bir soruya verdiği yanıtta Siyah-Beyazlı kulüple 3 yıllık anlaşmasının bulunduğunu hatırlatan Avcı’nın, bu duruma rağmen 20 Ekim’deki seçim öncesinde başkan adaylarının önünü açmak üzere görevi bırakabileceği bildirildi. Spor Toto Süper Lig’de 8. hafta maçında 19 Ekim Cumartesi günü Ankaragücü’yle oynanacak karşılaşmaya takımı hazırlayan 56 yaşındaki hocanın, bu mücadeleden alınacak skora göre kararını verebileceği ifade edildi.

Orhan Yıldırım