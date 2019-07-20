Kamp çalışmalarında bulunan Ersin Destanoğlu, Erdoğan Kaya, Kerem Kalafat, İlkay İşler ve Oğuzhan Akgün, U19 Milli Takımı’nın Belarus maçları aday kadrosuna davet edilmişti. Bu isimlerden Kerem Kalafat ve Oğuzhan Akgün, Abdullah Avcı tarafından 25 Temmuz’daki Avusturya kampına götürülecek. Kerem Kalafat ve Oğuzhan Akgün’ün, bu kararının ardından milli takımdan affını istediği öğrenildi.

Orkan'ın tedavisi sürüyor

Siyah-Beyazlılar’ın yeni sezon öncesinde Riva’da yaptığı ilk hazırlık maçında Pendikspor’a karşı forma giyen Orkan Çınar, adalesine darbe almıştı. Bundan dolayı karşılaşmanın ardından tedavisi sürdürülen 23 yaşındaki oyuncunun, yaklaşık 1 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Beşiktaş’a yeni sponsor

Sportif başarılarının yanı sıra, hayata geçirdiği trendlerle ve görsel iletişim çalışmaları ile de öne çıkan Beşiktaş’ın bu yılki resmi giyim sponsoru, Cacharel oldu. Bu iş birliği, pazartesi günü saat 11.00’de Vodafone Park’ta, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Aydınlı Grup CEO’su Gökay Erol’un katılımıyla, yapılacak basın toplantısıyla duyurulacak.