Abdullah Avcı: İnanmazsan başaramazsın

7. haftaya lider koltuğunda giren Başakşehir, pazartesi günü Yeni Malatyaspor’u konuk edecek.

Daha önce yardımcılığını yapan Erol Bulut ile karşılaşacağını vurgulayan Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Erol hoca ile beraber çalışmıştık. Şimdi Malatya’nın başında. Malatyaspor takım savunmasını en iyi yapan ekiplerden. İki iyi takım oynayacak. Biz lideriz ve bunu devam ettirmek istiyoruz” dedi. Şampiyonluğa olan inancı sorulan Avcı, “İnanmazsan başaramazsın. Son iki senede yarışın içinde olduk. Bizim için harika bir durum. Yarıştığımız takımlar, ligimizin tarihi ve şampiyonluk kültürü olan ekipler. Bunların içinde oyun kalitesiyle saygı görüyoruz. Ciddi rakiplerle sonuna kadar yarışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

‘Düşenlere puan verdik’

Avcı ilginç bir istatistiğe de şu sözlerle dikkat çekti: “Yarıştığımız takımlar arasındaki puan ortalamamız hepsinden daha iyiydi. Orada bir lig yapılsa biz şampiyon olurduk. Genelde düşen takımlara çok puanlar verdik. Maça hazırlanma, odaklanma ile o maçların ciddiyetini ve önemini biraz daha vurgulama konularında dersler çıkardık.”

Kaptan Emre dönüyor

2 maçtır cezalı olan Emre Belözoğlu, sakatlığını da atlattı. Başakşehir’in kaptanı, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma giyebilecek. Ağrıları tamamen geçen ve takımla çalışmalarını sürdüren 38 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusunun 11’e dönmesi bekleniyor. Napoleoni ile Elia’nın ise sakatlıkları bulunuyor. Öte yandan Arda Turan’ın da cezası sürüyor.