Abdullah Avcı imzalıyor

Şenol Güneş'in A Milli Takım'la anlaşmasının ardından Beşiktaş Teknik Direktörlüğü görevine Abdullah Avcı’yı getiren Siyah- Beyazlılar, yeni hocasına bugün resmi imza töreni düzenleyecek. Vodafone Park’ta saat 15.00’te gerçekleştirilecek olan basın toplantısında Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile yöneticiler de hazır bulunacak. 55 yaşındaki teknik adam, kendisini Siyah-Beyazlılar’a bağlayan 3 yıllık imzayı basın mensupları önünde atacak. Başarılı hocanın Başkan Fikret Orman’la birlikte kulübün yeni kadro yapılanmasıyla ilgili olarak da basın mensuplarının soracağı sorulara cevap vermesi ve planlarıyla ilgili olarak açıklaması bekleniyor.